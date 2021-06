Kohtunik: kohus ei saa kunagi absoluutset tõde teada

Kohtume Annemarie Gerassimoviga Valga kohtumajas tema teisel korrusel asuvas kabinetis. Laual lebab haamer, mida kohtunik aga oma igapäevatöös ei kasutagi, sest see võiks inimesi ehmatada. «Kui Ameerikas käisin, siis nägin, et seal oli väga intensiivselt haamer kasutuses. Mul aga on endal nii kõlav hääl, et piisab sellest,» tõdeb ta.