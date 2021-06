Otepääl alustas tööd uus loomejuht

Kaidi Pajumaa elab Elvas. Ta on lõpetanud Tartu kommertsgümnaasiumi ja 2010. aastal Eesti Maaülikooli loodusteaduste bakalaureuse kraadiga. Kaidi on töötanud reisikorraldajana ning erakondades Isamaa ja Eesti Vabaerakond arendusjuhina. Viimased kolm aastat on ta töötanud Elva LendTeatris teatrijuhi abina, kus on teinud rolle ja täitnud muid administratiivseid ülesandeid. Etendusi on olnud nii Eestis kui ka välismaal. Uut loomejuhti on võimalik näha Otepää Teatri etenduses „Unustamatu Ööbiku villa" 19. juunil kell 16.00 Otepää kultuurimajas.

„Ameerika psühholoog Susan Jeffers on öelnud: „Kui sa ei tee seda, mida armastad, siis raiskad oma aega." Lugesin seda tsitaati 2018a LendTeatri teatrimaja seinalt ja see liigutas mind sügavalt. Alates sellest päevast olen igas oma ettevõtmises järginud just seda mõtet – seda tunnet," rääkis Kaidi Pajumaa. „Täna tunnen, et ma ei ole päevagi oma elust viimase kolme aasta jooksul raisanud. Küll aga see, mis on nüüd lähiajal seoses Otepää Kultuurikeskused loomejuhi vastutusrikka rolliga saabumas, on midagi, millest olen unistanud salamisi kaks aastat. Egas ütlus, et olge oma unistustega ettevaatlikud – need võivad täituda, pole tühja tuulde lausutud. Unistused on täitumiseks! Julgegem unistada ja suurelt!"