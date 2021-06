"Meie eesmärk on kõigis kolmes Valgamaa vallas saavutada valimisvõit. Usun, et oleme kõigis kolmes omavalitsuses saanud kokku tugeva meeskonna, kellega valimistele minna," lausus Keskerakonna Valgamaa piirkonna esimees Alar Nääme.

Ester Karuse sõnul on Valga vallas Keskerakonna prioriteediks minna võimalikult kiiresti edasi Valga põhikooli ujula laiendusega, mis avardab oluliselt sportimisvõimalusi ja tõstab elukvaliteeti. "Järgmise nelja aasta jooksul on reaalne lootus teha algust jalgpallihalli rajamisega, vastavasisuliste läbirääkimistega oleme juba algust teinud. Sisehall pakub talvisel ajal kvaliteetseid treeningutingimusi nii jalgpalluritele kui ka teistele spordiharrastajatele. Samuti seisame selle eest, et Valga staadioni juurde saaks ehitatud administratiivhoone koos spordisaaliga, mida saavad kasutada nii koolilapsed kui spordiklubid. Jätkuvalt on meie prioriteediks teede seisukord, kiiresti vajab rekonstrueerimist Tambre tee. Kindlasti jätkame unikaalse kaksiklinna kontseptsiooni arendamist ja seisame selle eest, et koostöö Valka linnaga oleks veel tõhusam."

Jaanus Raidal märkis, et on ehitanud ja osalenud kohaliku omavalitsuse demokratiseerimisel ligemale 35 aastat nii Eesti riigis kui Otepää omavalitsuses. "Soovin jätkuvalt arendada Otepää sotsiaal- ja kommunaalpoliitikat ning hariduselu, et meie vald oleks ideaalne keskkond nii kohalikele inimestele kui ka turistidele ja sportlastele. Nii Sangastes, Pukas, Nõunis kui Otepääl vähendame vees lubjasisaldust, et tõsta veekvaliteeti. Otepääl ehitame valmis uue hooldekodu ja puuetega inimeste keskuse. Korrastame ja muudame valla teed järk-järgult tolmuvabaks ning asfaltkatte alla. Rajame juurde kergliiklusteid, viime lõpuni Pühajärve pargi rekonstrueerimise ning tõstame sotsiaaltoetusi ja lapse sünnitoetust. Otepääl on palju tehtud, kuid on ka veel palju teha! Keskerakond on Otepääl valmis tegutsema ja toimetama meie ühise heaolu nimel!"