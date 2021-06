Talunik seljatas maakohtus tuntud advokaadi

Valga vallavolikogu liige Kaupo Kutsar jagas sotsiaalmeedias õigusbüroo Õigusnõu pressiteadet. Teates oli muuhulgas kirjas, et büroo kutsub oma klientide soovil koonduma inimesi, kes saanud vandeadvokaat Robert Sarvelt nõudekirja seoses väidetavalt ebasobiliku kommentaari avaldamisega. Samuti, et büroo poole on pöördunud inimesed, kes on seadnud kahtluse alla Sarve juhitava advokaadibüroo Emerald Legal väljastatud nõudekirja seaduslikkuse ja moraalse küsitavuse, kuna nõudekirjas esinevat väljapressimisele viitavaid asjaolusid.