Võrumaa soojatootja sai kaugtöömärgise

Kaugtöömärgise konkurss toimus juba viiendat korda. Sel aastal sai kaugtöömärgise esimest korda 37 organisatsiooni. Märgise kolmeaastast kehtivust pikendas aga 22 organisatsiooni. Tänaseks on Eestis kehtiva märgise omanikke 165.

Žürii hindas organisatsioonide puhul seda, kui läbi mõeldud on tööprotsessid, millist eeltööd on tehtud kaugtöö juurutamiseks ja kasutusele võtmiseks ning kuidas on toime tuldud pandeemiast tingitud väljakutsetega.

Konkursi ellukutsuja ja žüriiliikme Elisa personalivaldkonna juhi Kaija Teemägi sõnul hakkas selle aasta tulemustest silma, et organisatsioonid lähenevad kaugtööle aina süsteemsemalt. «Enamus märgise saajatest on tõesti põhjalikult mõelnud, kuidas kaugtööd enda töö ja valdkonna iseloomust sõltuvalt edukalt praktiseerida. Põlve otsas katsetajaid jääb igal aastal vähemaks. Lisaks on hea näha, et ka inimeste digipädevus kasvab, mis on paindliku töö puhul ülioluline.»

Targa Töö Ühingu juht Ave Laas lisas juurde, et tal on meel on tõdeda, et organisatsioonid näevad aina suuremat väärtust kaugtöö jätkusuutlikkuses. «Paljud, kellel kolm aastat kehtinud märgis tänavu läbi sai ning kes otsustasid seda nüüd sel kevadel pikendada, on kaugtööd teinud juba aastaid. Nad teavad, et see ei ole mööduv moetrend, vaid efektiivne viis oma inimeste ja ettevõtte tööd paindlikult korraldada.»

Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE tegevjuht Kärt Kinnas tõi konkursi tulemusi kommenteerides välja, et üha rohkem nähakse takistuste asemele võimalusi. «Tunnustan, et oleme ühiskonnas üle saamas müüdist, et kaugtöö pole paljudes organisatsioonides võimalik. On küll! Ilmekas näide on kasvõi parima kaugtööd soosiva juhi tiitli koju viinud Norma, kes näitab eeskuju, et ka tootmisettevõte saab oma töötajatele paindlikkust pakkuda.»

Külalisžüriiliikmena kandidaate hinnanud Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu kutsus organisatsioone üles julgemalt ja aktiivsemalt tähelepanu pöörama riskide hindamisele ja selgete kaugtöökokkulepete sõlmimisele. «Esmakordsetest märgise saajatest üle poole, 62% on sõlminud kaugtöö kokkulepped, mille eest tuleb neid kindlasti tunnustada. Samas tuleb kokkulepped sõlmida kõigil ettevõtetel, kes kaugtööd võimaldavad. See aitab ühiselt mõista, kuidas kaugtööd tehakse, millised on ootused üksteisele ja samuti ka näha ja ennetada võimalikke ohukohti.»