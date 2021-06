Eestis levib uus linnugripitüvi

Samuti esineb Euroopas endiselt lindude gripi puhanguid kodulindudel. "Kuna käes on lindude pesitsusaeg, siis erinevate liikide linnupoegadel, eriti just veelindude ja röövlindude poegadel on suur risk nakatuda ja surra," märkis Sammel.

"Viiruse ülekandumine imetajatele on kindlasti murettekitav, sest see näitab, et viirus muteerub ning levib ja kohaneb paremini. Amet asub uurima surnuna leitud või kütituid rebaseid lindude gripile, et saada ülevaade, kas ka Eestis viirus imetajale kandub," lisas Sammel.