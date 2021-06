Võru Lastefestival toimub sel aastal teisiti

Ta lisas, et praeguses olukorras on nii mastaapset üritust, nagu varasematel aastatel peetud, riskantne korraldada. «Anname tänavu hetkeolukorra tingimustes parima, et uuel aastal, loodetavasti viirusevabades tingimustes, lastefestivali suurejoonelist juubelit tähistada,» lisas Vals.