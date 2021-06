Võrumaal algab soome-ugri filmifestival

Tänavuseks teemaks on mitmekesisus, ja seda üsna mitmekesises mõttes – peetakse silmas nii kultuurilist kui ka looduslikku mitmekesisust. Need põimuvad iseäranis loomulikult just loodusrahvaste kultuurides, mida soome-ugri väikerahvad kahtlemata on. Kultuuriline mitmekesisus vajab kiirelt muutuvas, globaliseeruvas maailmas kaitset, just nagu ka looduslik mitmekesisus, neid mõlemaid ohustab tööstusliku laiatarbekultuuri ja ületarbimise vohamine.

FUFF? Mis ja kellele?

FUFF’ile on oodatud soome-ugri kultuuride austajad ja ka filmihuvilised noored, kes soovivad töötubades ise oma filmitegija karjääri alustada. Toimuvad filmivaatamised ja kontserdid, mõttevahetused-seminarid ning õhtused olemised suitsusaunas. See on festival, kus mitte ainult ei vaadata temaatilisi filme, vaid kus elataksegi ugrilastena ugrielu, tunnetatakse loodusrahvaks olemist ning saadakse seejuures eri moel targemaks. Filmiprogrammi on võimalik vaadata ka veebis, kuid paraku suitsusaunas leili visata ja kultuurikaaslastega juttu vesta saab vaid kohapeal. Nii Sännas kohapeal kui veebikinos on võimalik vaadata filme “Viimane liivlane” (rez. Mikko Piela) ja noorte lühidokumentaalfilmide kogumikku mitmekesisuse teemal "Rääkimata lood/Stories Untold", dokumentaalfilmi eesti ungarlastest ning valikuid saami, ungari, eesti, soome ja väikerahvaste programmi lühifilmidest.

Seekordne FUFF on juba kaheksas. FUFF’i algataja ja vedaja on algusest peale olnud ungari päritolu fimitegija Edina Csüllög, kelle ugrijuured on toonud kodunt kaugele ugriasja ajama.

Edina Csüllög tuli noorukina Ungarist Eestisse ning õppis BFM-is rezissööriks. Ja kui siis õppejõud Hagi Šein küsis, millised on tema edasised plaanid, vastas Edina, et tahab hakata korraldama soome-ugri filmifestivali. Mõtte idanemine võttis aega, aga kui ta 2013. aastal Lõuna-Eestisse Võrumaale kolis, kasvas idee kindlaks plaaniks ja sündiski FUFF.

«Meie igapäevaellu on jõudnud küsimus, kuidas me ellu jääme, kui meie kultuuriga seotud looduskeskkond muutub,» ütles festivali kunstiline juht Edina Csüllög. «Ühine filmivaatamine, kohtumine filmitegijatega ja arutelu annab energiat ja inspiratsiooni, et teha midagi oma elus paremaks. Keelt ja kultuuri ei saa vaadata eraldiseisvana, sest kui keskkond muutub talumatuks, lõppeb ka elu selles piirkonnas.»

FUFF on hoopis teistsugune filmifestival, kogukondlik, metsane ja suitsusaunane. Edina mäletab, et Mart Kivastik olla öelnud, et FUFF’il on punase vaiba asemel roheline vaip - see on päris looduse muruvaip.

Mis teeb 2021. aasta festivali eriliseks?

Edina toob välja festivali avafilmi. ““Viimane liivlane” on tõeline leid! Režissöör Mikko Piela film on tehtud 90ndatel, 35 mm filmilindile on püütud dokumentaalkaadrid viimastest liivlastest. Režisöör tuleb ka ise FUFF’ile.”

Mitmekesisuse-FUFF on senistest FUFF’idest enim suunatud noortele ja lastele. Neile on töötoad, kus saab peale filmitegemise ja animatsiooni õppida ka laululoomist ja võru keelt, joogat, käia looduses matkamas ja kuulata aovalguses linnulaulu, meisterdada, savitada, riietele taimetrükki teha ning harjutada tsirkusetrikke.