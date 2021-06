Iraanis olid ta raamatupidaja Teherani pangakontoris, Eestis tuli alustada koristaja ja kokana. Ent Khatoon (40) ei kurda, sest väikses Eestis on olemas miski, mida suures Iraanis pole. «Ma olen siin vaba,» lausa ohkab naine, kes kahe aasta eest koos mehe ja väikse tütrega Eestisse põgenes.

«Ma tahan normaalne elu,» räägib pärsia emakeelega Khatoon eesti keeles. «Iraan ei ole demokraatlik riik, aga Eesti on väga demokraatlik. Elu on vaba. Minu tütrel on normaalne elu.»