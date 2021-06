Valgas tuleb taas nostalgiapidu

Sarja peod peetakse 1990. aastate stiilis ja seal astuvad üles artistid nagu Nancy, Caater ja Estin. Seekordsel peol kostitab külalisi megaajastu parimate hittidega DJ Enno Lohu. Pidu peetakse Valga ööklubis Yes.

Bogatšovi sõnul on koroonaviiruse tõttu tekkinud paus pidudes olnud väga pikk. «Paus on olnud nii pikk, et isegi ei mäleta, milline klubi väljagi näeb.»