COVID-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer lausus, et koroonaviiruse kolmas laine tuleb sügisel suure tõenäosusega ja meil ei ole selle vastu paremat meedet kui võimalikult laiapõhjaline vaktsineerimine. «Iga inimene saab siin anda oma panuse enda ja teiste kaitsmiseks just vaktsineerides ning tehes seda nüüd, et saavutada kaitse sügiseks. Nii et kui veel kõhkled, siis tasub mõtelda, kuidas sina saad anda oma panuse selleks, et lapsed saaksid käia koolis, et vanaemad saaksid lastelastega kokku ja et me taaskord ei peaks Eestit lukku keerama. Garantiisid ei ole, loomulikult, aga see on hetkel parim teadaolev võimalus, mis meil on. Seejuures vaktsineerides ennast kaitseme ka neid, kes ei saa end näiteks tervislikel põhjustel vaktsineerida.»