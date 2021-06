«Eks ta esialgu natukene üllatunud ja šokeeritud oli,» rääkis volikogu liige Kalev Härk, kes Pääro kandidaadiks esitas. «On kurb, et see otsus tehakse enne, kui tiitli saaja oma kandidatuurist teada saab. Teisalt ei saa inimesele ka öelda, et võib-olla saab tema tiitli osaliseks,» selgitas Härk ja lisas, et ilmselt Pääro ei soovi, et tähelepanu koonduks niivõrd tema isikule, vaid pigem Punasele Ristile. Ka Aina Pääro ise tunnistas, et kui uudis meedia vahendusel temani jõudis, oli ta esialgu ehmunud ning kui tal oleks aega olnud pikemalt mõelda, oleks ehk teisiti reageerinud. Nüüd respekteerib ta valikut ning on otsustanud tiitli vastu võtta. «Mõtlen ka oma kaasteelistele, kes on 40 aasta jooksul minu kõrval olnud. Kui mina pööraksin selja, et ma tiitlit ei taha, nulliksin ära ka nende töö,» ütles ta.