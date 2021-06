Tugilas saab olla koolist ja kõigest muust eemal

Kuigi maja suveks kinni läheb, jätkuvad tegevused värskes õhus.

Millega te põhiliselt tegelete?

Tugila spetsialistina tegelen peamiselt nende noorte aitamisega, kes on vanuses 16–26, kuid ei tööta ega õpi. Aga kuna ma olen siin kohapeal iga päev, abistan ka nooremaid, kes siin on.

Millised noored siia eelkõige tulevad?

On probleemseid ja on ka väga tublisid noori. See ei vasta tõele, et noortekeskuses käivad ainult probleemsed lapsed ja need, kes vajavad tähelepanu. Olenevalt sellest, mis meil neile parasjagu pakkuda on, tuleb ka sihtgrupp.

Kuidas nad siinsete tegevuste kohta infot saavad?

Eks nad levitavad infot omavahel, aga meie töötajad käisid enne koroonat ka koolides end tutvustamas. Osaleme mitmesugustel linnaüritustel, et noortega tuttavaks saada ja meie tegevustest rääkida. Nii nad tulevad ja kui tavaliselt üks tuleb, on tal ka sõbrad kaasas. Üldjuhul neile meeldib siin.

Millised ootused neil on?

Kõige tähtsam, et nad teavad: nad on siia alati oodatud. Neil on siin põnev ja samas saavad nad olla rahus, koolist ja kõigest muust eemal.

Milliseid tegevusi pakute?

Pakume aktiivseid ja arendavaid tegevusi, mitmesuguseid turniire ja üritusi, aga ka tuge ja seltskonda. Kõike, mida peab ühele noorele pakkuma. Pisemad võtavad osa eelkõige igapäevategevustest: mängud, väljasõidud, turniirid ja kokandusring. Suuremad tulevad tavaliselt siis, kui on midagi toimumas: mingid suured üritused või ettevõtmised. Aeg-ajalt leiab neid siit ka piljardit või arvutimänge mängimas.

Kuivõrd oluline roll noortekeskusel väikses kogukonnas on?

Tänu noortekeskusele on lastel ja noortel hästi palju võimalusi saada osa mitmekesistest üritustest vabatahtlikuna, lüüa kaasa linnaüritustes ja muudes ettevõtmistes. Nii jõuab nendeni palju tegutsemisvõimalusi, nii rahvusvahelisi kui ka Eesti või lihtsalt oma kodukoha piires.

Kas laps või noor võib teie juurde tulla ka oma murega ja olla kindel, et leiab tuge?

Kindlasti! Püüame alati noori aidata ja vajadusel pöördume vastavate spetsialistide poole, kes temaga edasi toimetavad, kui ta seda soovib ja vajab.

Kõige tähtsam, et lapsed ja noored teavad: nad on siia alati oodatud. Neil on siin põnev ja samas saavad nad olla rahus, koolist ja kõigest muust eemal.

Kui palju teil selliseid kogemusi on?

On ikka. Abivajajaid leidub igal pool ja alati. Kevaditi on eriti aktuaalne teema koolidesse sisse saamine. Aasta ringi agamõjutab noori vanemate kiire elutempo ning sellest tingitud tähelepanupuudus. See on vaimsele tervisele suur koorem.

Kuidas taolistes olukordades toimite?

Püüan noorega kontakti saada – kas tegevusi pakkudes või temaga suheldes ja vesteldes ning siis samm-sammult hakkame neid probleeme või murekohti lahendama. Kõige tähtsam on saavutada usaldus.

Kas hoiate nendega ka hiljem kontakti?