Hendrik Varul naaseb Põlva Servitisse

Esimese reaktsioonina tõdes mängumees, et hea on kodus tagasi olla. Hammarby IF tegi Põlva käsipalli kasvandikule lepingupakkumise ka kõrgliigahooajaks kuhu lõppenud hooaja tulemuste põhjal tõusti, kuid Varul otsustas koju naasta.

Küsimusele, et mis mõtetega Põlvase tagasi tuled, vastas Hendrik Varul: “Põlvasse tagasi tulen positiivsete mõtetega, sai välimaal mängimine ära proovitud ja eesmärgid said täidetud. Serviti on minu kasvatajaklubi ja hea on juurte juurde tagasi tulla. Samuti on säilinud meeskonnas tuumik, kellega koos on pikalt mängitud. Meeskonda sulandumine ja Serviti mängustiiliga kohanemine ei tohiks probleem olla.”