Laupäeval toimub Setomaal XI Satserinna sõirapäev

Sõirapäeval toimuvad Saatse muuseumi õuel erinevad õpitoad, rahva osalusel valitakse parim sõirameister, laadalt leiab nii toidu- kui käsitöökraami, toimuvad erinevad ekskursioonid ning tutvuda saab eluga piiri ääres. Kuus ümbruskonna talu avavad oma väravad ja kutsuvad külla. Setodel on sõira kohta ütlemine – koh sõira, sääl sõpru - seega on sõirapäev just see paik, kus mõnusalt seltskonnaga aega veeta.

Sõir on laagerdamata kohupiimajuust, mida Setomaal on tehtud erilisteks sündmusteks ja külakostiks. Tõeline pidupäevatoit. Peamised koostisained on piim, kohupiim, munad, või ja sool. Igas peres on oma retsept, seega iga perenaise tehtud sõiral on oma eriline maitsevarjund. „Setomaal öeldakse:“Õgah taloh uma taar!“. Seepärast on igas talus omamoodi sõir ning neid originaalseid sõiravalmistamise salanippe saabki tulla uudistama sõirapäevale. Traditsiooni hoidmine on meie jaoks tähtis“ selgitas Saatse nulgas asuva Kriisa talu perenaine Ingrit Kala.