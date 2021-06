Valga võõrustab Balti riikide meistrivõistlusi maanteerattasõidus

19.-20. juunil toimuvad maanteeratta grupisõidu võistlused Valgas, võistluskeskus asukohaga Valga keskväljakul on kahel päeval täis melu ja rattureid, sest toimumas on Läti, Leedu, Eesti ühised meistrivõistlused. Kõik linnakodanikud on lahkesti oodatud omadele kaasa elama ja võistluse melu nautima. Avatud on Gustav Cafe kohvik Joel Ostrati hõrgutistega ja näha saab Eesti parimaid rattureid, kes võistluseks Eestimaale on naasnud ja meisttrisärgi eest võistlema hakkavad. Publiku osavõtt on oodatud, liitu pere või sõpruskonnaga ja tule võistlejatele kaasa elama trummide või pasunatega, lippude või õhupallidega- kõik on lubatud.