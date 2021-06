Näitus meenutab taasiseseisvumise aegu

Näituse üks kuraatoritest Marju Rebane lisab: «Sportlik pealkiri näitusele on tulnud sellest, et Eesti Vabariigi taasloomisel 1991. aastal läks näitlikult tohutuks sprindiks, äkitselt oli meie rahvas justkui paisu tagant vabaks saanud. Tundus justkui kõik teed oleksid valla, samas aga konkreetset rada kui sellist ette antud ei olnud. Näitusel ei keskendu meie meeskond ainult 30. aasta tagustele augustikuu sündmustele, mis on ilmselt kõigil meeles, vaid rõhk on kogukondlikul tasandil, vaadates Tallinnast kaugemale.»