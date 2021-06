Valgamaa puidufirmasid nörritab pesitsusrahust tulenev käibelangus

"Meie kandi ühe olulise tööandja, OÜ Valga Puu tegevus on raierahu tagajärjel tänaseks seiskunud, sundpuhkusele saadeti 120 töötajat," ütles Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Agu Kabrits pressiteate vahendusel. "Juba on mitmed puidutööstused teada andnud raskustest vajaliku toorme hankimisel. On oht, et kui olukord selliselt jätkub, siis seiskub peagi ka puidu järeltöötlemisega seotud ettevõtete tegevus. Ettenägematu tööseisak mõjutab tuhandete inimeste töökohti. Oleme kohtunud kohalike metsa- ja puiduettevõtjatega ja mõistame nende muret."