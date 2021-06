Vallavanem Monika Rogenbaum, kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam ning haridusspetsialist Kermo Küün tänasid ja tunnustasid gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetanuid, põhikoolide õpilasi, kes on lõpetanud viitega ning tublisid lõpetajaid, kes on hea seisnud oma õppimise, kooli ürituste korraldamise või erilise püüdlikkuse eest. Lisaks tunnustas vallavanem olümpiaadidelt häid tulemusi toonud noori ja nende juhendajaid, aga ka edukaid ja head tööd teinud õpilasfirmasid.

Vallavanem Monika Rogenbaum tõdes oma tervituskõnes, et imetleb tänaseid noori ja nende töö tulemusi. „Olen lummatud teie töökusest, teie teadmistest, annetest, saavutustest ja teadmisejanust. Kallid noored, kallid õpetajad ja juhendajad, te teete palju ja jõuate palju, ning teist sõltub tohutult palju. Seda eriti õppeaastal, mida saatsid koroonapiirangud ja pidev distantsõpe.“ Vallavanem lisas, et vallavalitsus on väga uhke oma koolide üle, kes raskest aastast hoolimata saavad särada heade tulemustega.