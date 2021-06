Raudteejaamades lehvivad esmaspäeval leinalindid

80 aastat tagasi muutus paljude Eesti elanike elu tundmatuseni. Neil tuli jätta oma kodud ja senine elu ning astuda vastu hirmutavale teadmatusele.

Esimene Nõukogude Liidu okupatsioonivõimude korraldatud küüditamislaine viis endaga kaasa paljud aktiivsed ja isamaalised inimesed, kes olid eelneva 20 aasta jooksul andnud oma panuse parema Eesti loomisesse. Okupatsioonivõim pidas neid liialt ohtlikeks. Hinnanguliselt 10 000 inimest kisti oma kodu ja juurte küljest lahti. Enamik neist ei jõudnud enam kunagi koju.

Naiskodukaitse kutsub kõiki üles 14. juunil mälestama küüditamise ja kõigi võõrvõimude repressioonide tõttu kannatanuid.

Esmaspäeval, juuniküüditamise 80. aastapäeval, saavad 69 raudteejaama üle Eesti üheks päevaks mälestuslindid. Kokku on mälestuste tuules lehvimas 1630 meetrit leinalinti.

Lõuna-Eestis seovad naiskodukaitsjad lindid järgmistesse raudteejaamadesse: Valga, Sangaste, Puka, Elva, Nõo, Tartu, Koidula, Veriora, Põlva, Vastse-Kuuste, Reola ja Ülenurme.

Taoline mälestusüritus saab teoks kolmandat korda, kuid üle-eestilisena esimest korda. «Ürituse korraldamise initsiatiiv tekkis paar aastat tagasi Saku jaoskonna naistel,» ütles Naiskodukaitse arendusspetsialist Elisa Jakson. «Paljud küüditatutest kuulusid Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ridadesse. Meie organisatsioonis on praegu palju inimesi, kelle perekondi tollased sündmused puudutasid. Möödunu mäletamine ning kodumaa väärtustamine on naiskodukaitsjatele oluline.»

Mälestusürituse peakorraldaja Teele Raja sõnul on «Ma ei unusta Sind!» ellu kutsutud austusest ja püüdest panustada Eesti rahva ajaloolise mälu säilimisse.

Raja rääkis, et pea igas peres on ringlemas mõni lugu või alles jäetud mälestusese, mis võetud kiirustades kodunt kaasa, lootuses see kunagi vanale kohale tagasi asetada. Õnnelikud olid need, kes jõudsid tagasi oma perede juurde, vanasse kodukohta. Tänapäevastes oludes on seda kõike väga raske ette kujutada ja tajuda, edastas Naiskodukaitse.

«Meie kohus on ilustamata otsa vaadata oma riigi ja rahva minevikule ning teha kõik selleks, et midagi niisugust ei saaks mitte kunagi enam korduda,» ütles Raja.

Meenutamaks 1941. aasta küüditamise ohvreid, leiavad 14. juunil üle Eesti aset paljud mälestussündmused.