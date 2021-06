Keskkonnakäppi jagus ka Lõuna-Eestisse

Keskkonnakäpa laureaadid valiti sel aastal välja 74 kandidaadi seast. „Tänavusel keerulisel aastal on paljud leidnud rõõmu just loodusega koos olemisest. Konkursile esitatud projektid olid valdavalt suunatud oma keskkonnasäästlikule taimede kasvatamisele ning lisaks oli mitmeid ettevõtmisi, mis koroonaajal pakkusid peredele tegevusi distantsilt,“ ütles keskkonnaminister Tõnis Mölder. „Suur tänu õpetajatele, kel on olnud ideid ja jaksu lapsi ka sel väljakutseid täis õppeaastal keskkonnahoidlikkuse teemadel suunata.“