Sest säärane pühendumus ja soov, mis lavalaudadelt vastu vaatas, et suurt ja olulist ära teha, on... Selleks ei olegi õiget sõna, millega seda iseloomustada või mis hästi sobiks.

Seda kõike tehakse heast tahtest ja soovist, sageli oma isikliku elu ja pere, igapäevatöö ning muude kohustuste kõrvalt. Aga ju siis tahtmine on nii suur, et jõuab ja saab kõike. Kui ikka väga tahta.

Leidke see aeg! Et vaadata, naerda, mõelda, tunda ja kogeda.

Rääkides töödest ja tegemistest harrastusteatris, tulevad meelde Merilin Kirbitsa öeldud sõnad: «Poole vähem on aega ja poole rohkem on tööd, sest paljud näitlejad on laval esimest korda ja vajavad pikemat harjutamise aega.» Aga see kõik on seda vaeva enam kui väärt.

Uusi lavastusi, millega just harrastajad oma vabast tahtest ja ajast välja tulevad, on veel ja veel. On tähelepanuväärne, et paljudel säärastel tükkidel on tehtud tööd ja vaeva arvesse võttes pileti hind pigem sümboolne. Või saab suisa tasuta vaatama, kuid see-eest on võimalik toetada teatritegevust.