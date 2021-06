Eesti seadusandluses oli ELi pesitsusrahu nõue kohaldatud juba aastast 2008. See kohustas arvestama metsatööde korraldamisel pesitsevate lindudega, et neid mitte häirida. See oli ka loogiline, sest aktiivsem raietööde periood langeb Eestis sügistalvisele ajale ning kevad on aeg väiksema mõjuga tööde tegemiseks, harvendus- ja valgustusraieks, mis oma loomult ei ole intensiivsed, kuid siiski tagavad toorme jõudmise tööstusesse.