Tuntud äripetturid püüavad lehekuulutustega taas ohvreid

Nagu tavaliselt, tegutsevad Tiit ja Teet Märtman, kes varem kandsid nime Kääpa, mustri järgi, kus reklaamide kaudu leitakse töö soovija, võetakse ettemaks ning jäetakse tellijad pika ninaga.

Näiteks viimati on mitme ajalehe kuulutustes pakutud tänavakivide paigaldamise, aedade ehitamise ja lammutamise töid. Kuulutaja kasutab erinevaid telefoninumbreid, viimati 5893 9700. Oma nimeks on telefonile vastaja öelnud näiteks Tanel Laidna, Martin Kupp ja Steven Maan. Mõne aja pärast pole kuulutuses toodud number enam kasutuses.

Teet ja Tiit Märtman on mõlemad korduvalt kohtus süüdi mõistetud, neil on tulnud oma tegude tõttu ka vanglas istuda. Kelmused on seejuures olnud vaid üks osa nende kuritegudest.

Töö ja raha

Üks Rakveres elav naine ütles, et soovis aprillis oma kodu juures tänavakive paigaldada ning leidis ajalehest Kuulutaja kuulutuse, kus pakuti vajalikku teenust.

«Kohale tuli korralik ja viisakas mees, käitus väga asjalikult ning tegi vajalikud mõõtmised,» rääkis naine, kelle nime, nagu ka teiste ohvrite omad, jätame nende kaitseks avaldamata.

«Küsis ettemaksu, andsin talle 800 eurot. Mees lubas, mis päeval tuleb kopamees kaevama.»

Naine suhtles enda teada Steven Maaniga, sest selline nimi oli kuulutuses olevas ­e-posti aadressis. Kopamees lubatud päeval ei tulnud, kuid väidetav Maan võttis algul telefonikõne vastu ja nimetas järgmise tähtaja. Kolmandal lubatud korral kopamees tuligi ja tegi oma töö ära.

«Kui kopamees sai ülesandega valmis, helistasin Maanile ja küsisin, kes töö eest maksab. Ta lubas ise maksta,» kõneles ohver.

Paraku kopamehele raha ei laekunud ka pärast mitu korda küsimist ning mõne aja pärast ei saanud naine enam ka Maani telefoni teel kätte. Et kopamees oli oma töö teinud, maksis naine talle selle eest ära.

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi piirkonnavanem Meelis Lill ütles, et mõlemad mehed on politseile varasemast tuttavad mitmesuguste varavastaste süütegude, sealhulgas ka kelmusjuhtumite poolest.

«Teatasin juhtunust politseile ja sain alles siis teada, et Steven Maan pole õige nimi ning tegu on varasemast tuntud petturiga,» lausus ohver. «Tean nüüd, et Rakveres sai äsja tema käest petta vähemalt veel üks inimene.»

Keila lähedal elav mees rääkis, et temal oli tarvis viltu vajunud tänavakivid üles võtta, uut liiva alla panna ja kivid tagasi laduda.

«Leidsin kuulutuse, kus niisugust tööd pakuti. Pakkujaks oli kirjutatud Martin Kupp,» kõneles mees. «Ta paistis olevat seda tööd päriselt teinud, sest oskas küsida õigeid küsimusi. Ettemaksu soovis 400 eurot, see tundus mõistlik, maksin ära.»

Kokkulepitud päeval keegi siiski tööd tegema ei tulnud. Väidetava nimega Kupp seejärel paar-kolm päeva kõnedele veel vastas ning lubas uusi tähtaegu, kuid lubadusteks jäid needki.

«Hiljem ei vastanud ta ka enam kõnedele,» lisas kannatanu. «Kui ta oma sõnast enam kinni ei pidanud, sain juba vihjeid, et tegu on petturiga ja see oli varjunimi. Andsin asja politseisse.»

Kõne kuulutajale

Helistades telefoninumbrile 5893 9700 ja pärides, kas sel telefonil pakutakse tänavakivide paigaldamist, aedade ehitamist ja muid töid, vastati ajakirjanikule jaatavalt.

Ajakirjanik ütles, et toimetusse saabunud kaebuste põhjal on tegu pettusega ning teenuse pakkuja küsib ettemaksu, kuid jätab töö tegemata. Mees teisel pool toru sõnas, et see on vale.

«Miks te seda mulle räägite, kas on tõendeid? Kust te seda võtate?» küsis ta. «Kes on kaevanud? Mina ei tea midagi.»

Teisel pool toru kõnelenud mees ei olnud nõus ütlema ei oma nime ega seda, kas tema on üks kaksikvendadest Tiit või Teet Märtman ehk endiste nimedega Tiit ja Teet Kääpa, kes praegu on kasutanud varjunimesid nagu Tanel Laidna, Martin Kupp ja Steven Maan.

«Ma ei pea ütlema, mis on minu nimi,» lausus ta. «Eks te võite laimata, pärast maksate kõik kinni. Läbi kohtu või käest kätte. Vastutate selle eest, mida kirjutate.»

Politsei selgitab

Politseinik märkis, et enne mõnelt eraisikult või tundmatult firmalt teenuse tellimist või toote soetamist tuleb pakkuja tausta kontrollida.

«Pakkumised, mis tunduvad liiga head, et olla tõesed, seda enamasti polegi. Enne igasuguste kaupade või teenuste ostulepingute sõlmimist tuleb vähimagi kahtluse korral müüja tausta kontrollida,» rääkis ta.

«Kui tehing või pakutav kaup tundub kahtlane, müüja on liigselt kiirustav või pealetükkiv, tasub tehing edasi lükata, et olla lõpuni kindel selle kvaliteedis ja olemasolus.»

Lill lisas, et kui keegi on aga juba kahju kannatanud, tuleb pöörduda politseisse.