Koerad tekitavad Räpina vallas probleeme

Mälberg tunnistas tõeks, et tema koer tegi Kivilo koerale pojad ja seda lausa kahel korral. «Kairi on hoogsalt neid kutsikaid müünud, nii et tal on kasud sees.»

Et aga tema koerad võõrastele loomadele kallale läheksid – seda mees ei usu. Kitsi ja jäneseid pidavat nad oma territooriumil küll taga ajama, kuid kätte neid ei saavat. «Väited, et koerad on murdnud küülikuid, metskitsi ja lambaid, ei vasta tõele.»

Politsei uurib asjaolusid

Nii Kivilo kui ka Tilgand on pöördunud abi saamiseks politsei poole. Kuna aga tõendusmaterjali polnud, olevat korravalvurid Tilgandile soovitanud panna üles kaamerad.

Kassi surmast kuulis Kalle Mälberg enda sõnutsi alles õhtul. «Selle nad mõtlesid välja õhtuks, hommikul ei olnud mingit juttu kassi murdmisest,» ütles ta.

Põlva politseist kinnitati, et viimaste nädalate jooksul on laekunud üha rohkem teateid Räpina vallas hulkuvate koerte ja kasside, sealhulgas ka Mälbergi hoolealuste kohta. Piirkonnapolitseinik on käinud kohapeal olukorda üle vaatamas, suhelnud kogukonnaga ning esitanud märgukirja Räpina valla esindajale.

Järelevalvet lemmikloomade pidamise eeskirja täitmise üle peab tegema vallavalitsus. «Räpina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab, et loomapidaja on kohustatud tagama pideva järelevalve koera ja kassi üle ning välistama looma omal tahtel välja pääsemise,» seisab märgukirjas, kus on mainitud, et kõik valla inimesed nende ettekirjutuste järgi ei talita.

Räpina vallavanem Enel Liin ütles, et vallavalitsus on märgukirja kätte saanud ja olukorrast teadlik. Samuti on loomade omanikud tema sõnul vallavalitsuselt märgukirja saanud. Ta rõhutas, et hulkuvatest loomadest tuleks omavalitsusele teada anda.

Politsei alustas väärteomenetlust Kalle Mälbergi suhtes, et selgitada välja, millisel määral on tema koerad inimestele varalist kahju tekitanud.

Mälberg ise aga olevat saanud pärast juhtumit oma telefonile ähvardava sõnumi. «Andku ma tuhat eurot või nad panevad maja põlema,» lausus mees. Numbril vastanud isik telefonis rääkima ei soostunud ning Lõuna-Eesti Postimehe kirjale ei vastanud. Mälberg ütles, et ta on politseile ähvarduse kohta avalduse teinud ning käimas on kriminaalmenetlus.

Mälberg möönab, et koerad siiski ei tohi nõnda vabalt ringi joosta. «See lõppes ära ja nüüd jääbki niimoodi,» lubas ta.