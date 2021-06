Kelmid petsid valgalaselt välja 1800 eurot

11. juunil sai politsei teate, et üks Valga elanik sai kõne vene keeles kõnelenud naiselt, kes esitles end pangatöötajana ning väitis, et internetipanga kontoga on probleeme. Mure lahendamiseks paluti inimesel end identifitseerida sisestades Smart-ID PIN-koodid. Seejärel kanti pangakontolt võõrale kontole üle 1800 eurot, mida nähes inimene mõistis, et on sattunud kelmide ohvriks ning pöördus politseisse.