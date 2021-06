Võrukad saavad kaasa rääkida heaolu nimel

Võru maakonna heaolu teemade koostöökava on heaolu puudutavate tegevuste raamistik järgmiseks neljaks aastaks, kus on vaja omavalitsuste, kogukondade ja erinevate ekspertide maakonnaülest koostööd. Need on teemad, kus üks organisatsioon või omavalistus üksi hakkama ei saa või pole see mõttekas – vaja on koordineeritud koostööd. Koostöökava aitab Võrumaa arenduskeskusel olla parem maakonna arengu tasakaalustaja ning tekitada omavalitsuste ja teiste organisatsioonide maakonnaülest sünergiat.