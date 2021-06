Otepäälasest loodusemehe Arne Aderi sõnul on kokkulepe RMKga tehtud kogukonna soove arvestades ning olulisim on lageraiest loobumine vana metsaga eraldisel. FOTO: Maarius Suviste

Ehkki riigimetsa majandamise keskus (RMK) teatas, et on jõudnud Otepääl Apteek­rimäe esimeste raiete asjus kohalikega kokkuleppele, on otepäälaste seas ka teisi arvamusi.