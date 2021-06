Henn Soopalu: Koer, kass või hoopis kana?

See oli aeg, kui lihatooteid toodi kauplusse väga piiratud koguses, sest igal pool kehtisid limiidid. Lihakombinaadid töötasid küll täie võimsusega, kuid palju kaupa läks Eestist välja. Järjekorrad olid pikad ja selge see, et viimastele enam ei jätkunudki. Sellepärast oldigi pahased, kui keegi vorsti hoopis koerale ostis, samas kui inimesed ilma jäid.

Nüüdsel ajal võetakse lemmikloomi mõnikord ka varjupaigast. Sellega seoses oli mul kuskilt meelde jäänud kaks summat: kass 35 ja koer 50 eurot. Oma naiivsuses arvasin, et see on nii-öelda stardiraha, mis looma võtjale peale makstakse – selle eest, et ta kassi või koera varjupaigast ära päästab. Kui sellest ühe tuttavaga juttu tegin, naeris ta mu välja: «Hoopis sina pead peale maksma, kui looma võtad.» Mina leian küll, et varjupaik võiks looma päästjale maksta põhimõttel, et kass või koer saab õige peremehe või perenaise kätte antud ja hea elu peale. See oleks loogiline.

Suures kortermajas aga minu meelest koera pidada pole õige. Möödunud aastal läksin ühele tuttavale külla ja tundsin juba trepikojas lauda lõhna. Ei saanud kohe aru, miks see nii on. Korterisse sisenedes nägin üht umbes 75-kilost «elajat». Tapeet oli kahe meetri kõrguselt ära kraabitud, samuti kaks maali. Ühele maalile oli koer küüned sisse ajanud ja mitme koha pealt lõhki rebinud. Laiskloom ise lebas parasjagu suurel diivanil, terve ase oli teda täis. Ise mõtlesin: «Mis sellise «vasika» pidamine küll maksma võib minna?» Ei söandanud uurima hakata, aga sellesse korterisse küll enam minna ei taha. Paistis, et terve elu keerles koera ümber, tema oli tsentrum.

Veel mõtlesin, et me ju ei tunne koera psüühikat, ei tea, mis tal peas toimub. Mis võib juhtuda, kui külla tuleb näiteks keegi väikse lapsega ja koer näeb, et mudilane on temast väiksem ning...

Nad oleksid võinud pigem soetada endale koera või kassi asemel hoopis kana. Kanalt oleks vähemasti muna saanud, see olnuks igati parem variant.

See külaskäik pani mõtlema sellelegi, et kuidas naabrid sellise haisuga lepivad, mis trepikojas levib üle viie korruse. See, kes taolist «vasikat» tahab endale muretseda, peaks kindlasti asja naabritega kooskõlastama.

Kunagi juhtus mulle kätte artikkel pealkirjaga «Kas võtta koer või saada perekonda laps?». Kui juba teema niiviisi üles seatakse, siis see küll lugema ei ahvatle. Koerapidamise asemel võiks tõesti perre sündida lausa mitu last. See oleks juba õilis tegu ja igati kasulik meile kõigile.

Varjupaikadesse aga pidavat loomad sattuma mitmel moel. Omaenda tutvusringkonnastki meenub lugu, kui seal peres lapsed väiksed olid ja endale kutsikat tahtsid. Võetigi. Vanemad jäid nõusse tingimusel, et lapsed ise kutsuga tegelevad. Kuid juba mõne aasta pärast hakati lubadust tasapisi unustama ning tuli omavahel iga päev kaubelda, kes neljajalgse sõbra välja jalutama viib. Aastad läksid ja noored unustasid koera sootuks ära. Uued huvid tulid peale, järgnesid kõrgkooliõpingud. Pereemal aga olid selleks ajaks tekkinud liikumisraskused ja kuna pereisagi polnud loomaga nii-öelda sina peal, viidigi koer varjupaika.

Lemmikloomi pidavat varjupaigast võetama eelkõige kevadel, et siis suvilates nendega suvel aega viita. Kui aga sügisel tagasi linna kolitakse, jäetakse koer või kass pahatihti omapäi suvilasse. Ja siis tuleb juba sealsetel naabritel unustatud loom varjupaika viia.

Möödunud sügisel oli juhus, kus mahajäetud näljane koer hakkas suvilarajoonis kanu murdma. Kuigi kanad olid aia sees, leidis ta ikka võimaluse nende juurde pääseda. Imekombel õnnestus see pahategija kinni püüda: kalavõrk tõmmati tema jooksuteele ette ja sinna ta sisse jooksis ning kinni jäigi. Tema saatus oli otsustatud: viidi varjupaika.