Aasta tegevusjuhendaja tegutseb Maarja külas

Sotsiaalministeeriumi nõuniku Silvia Peetsi andmeil on Joris (Lauris) Geurden olnud mitme uue algatuse eestvedaja. Nii pani ta koostöös partneritega Leedust ja Taanist kokku koolitusmaterjalid seksuaalkasvatuse läbiviimiseks erivajadustega inimestele. Tema erilise tähelepanu all on olnud liitpuudega kliendid, nendega suhtlemisstiilide ja -võimaluste leidmine ning nende füüsilise vormi hoidmine.

Jalgrattaga Belgiasse

SA Maarja Küla juhataja Ly Mikheimi sõnutsi tuli Geurden 2007. aastal esmalt vabatahtlikuks, sõitis siis jalgrattaga mõneks ajaks Belgiasse tagasi, misjärel naasis uuesti. «Tööl on ta meie juures olnud üle kümne aasta. Tema põhisõnum naastes oli, et Belgias on kõik asjad juba paika loksunud ning rutiinis, aga Eestis on kõik veel muutuses. Panustada tahtis ta just siinsesse erihoolekandesse,» märkis ta.

Elamise soetas noor mees endale Tartusse, kus aitas kaasa sealse kogukonna loomisele. Sellest kevadest toimetab ta taas Maarja külas, kus aprilli lõpus valmis kuues peremaja, mille elanikud vajavad igapäevaelus toetamist.

Seksuaalkasvatuse materjale on Geurden välja töötanud koos Leedu ja Taani partneritega ning jaganud seejärel vastavat teavet üle Eesti. «Sellepärast ongi ta meil tööl osalise koormusega, et tal oleks aega tegeleda ka muude asjadega,» põhjendas juhataja.

Erilist hoolt vajavad liitpuudega kliendid, kes on kas kõnetud või siis oma füüsilise või vaimse seisundi poolest väga nõrgad. «Koos rehabilitatsioonimeeskonnaga nuputatakse, kuidas nad saaksid end arusaadavaks teha ning oma päeva vähegi teistsuguseks muuta. Näiteks kasutatakse eri materjalidest põllesid, mida on võimalik katsuda. Tundetoas saab mängida valgusega. Lauris vaatab, mis kellelegi sobib, kasutades lõhnu, materjale, muusikateoseid. Samuti teeb saalis mitmesuguseid rullimisi. Kõik harjutused on hästi lihtsad, samas sobivad ja aitavad päeva sisustada,» rääkis Mikheim.

Vabalt valdab Lauris eesti, inglise, saksa ja prantsuse keelt, nüüd hakkas õppima ka vene keelt. Maarja küla esindab noor mees Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidus, kus on juhatuse liige.

«Ta mõtleb arengu ja kvaliteetse teenuse pakkumise peale igal sammul, mitte kunagi isiklikku heaolu või mugavust arvestades, vaid klientide soove ja võimekust silmas pidades. Õigupoolest ei ole ta aasta, vaid aastate tegevusjuhendaja!» leidis Ly Mikheim.

Parimaid tunnustati Tartus

Parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid tunnustas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon teisipäeval Tartus Vanemuise kontserdimajas. Sel aastal esitati tunnustamiseks 15 kategoorias 149 inimest – rohkem kui kunagi varem.

«Eelkõige tahaks tänada kõiki märkajaid, kes kandidaadid esitasid. Märkamist ja üksteise tunnustamist ei ole meie keerulises töövaldkonnas kunagi liiga palju. Pärast rasket aastat on hea hetk märgata oma töökaaslast, partnerit ja teisi olulisi inimesi, kes on sotsiaalvaldkonda panustanud,» lausus assotsiatsiooni juhatuse esimees Sirlis Sõmer-Kull.

Videotervitusega tunnustasid parimaid sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.