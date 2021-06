Seto Folgile pääseb ainult piiratud arv külalisi

"Eestis piirangud leevenevad, ilmad kaunid, kuid kahjuks saabub suur meelelahutussuvi alates 28. juunist. Seto Folk aga toimub 25. ja 26. juunil Värskas ja peab arvestama siis kehtiva olukorraga. Anname teada, et Seto Folgile müüakse tänavu ainult 1000 piletit. See on maagiline piir.