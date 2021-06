Intsikurmu Festival toimub tänavu augusti alguses

Tänavusel festivalil tõstetakse fookusesse Eesti muusika ning muusikud ja tuuakse lavale mitmeid žanritevahelisi eri- ja koostööprojekte. Korraldajate südameasjaks on Eesti muusikaturu taastumine ning see on kodumaiste muusikute kasuks otsustamise peamine eesmärk. „Soovime anda oma panuse muusika- ja meelelahutussektori keerulisest seisust välja aitamiseks,“ selgitas festivali produtsent Silver Roostik otsuste tagamaid.