Võru linna teenetemärgi pälvis Egon Johanson

Egon Johansonil täitub tänavu 45 aastat töötamist Lõuna-Eesti haiglas. Selle aja jooksul on ta andnud olulise panuse Võrumaa inimeste tervise heaks. Egon Johanson on hea meeskonna liige, koostööaldis, õpihimuline, avatud uuele ja hea huumorisoonega. Aastate jooksul on ta kolleegidele jaganud oma oskusi ja teadmisi. Ta on alati sõbralik ja abivalmis nii patsientide kui ka kolleegidega suheldes.