Räpina memm tähistas 101. sünnipäeva

Memme sünnipäev on Eesti ajaloos märgilise tähendusega päev — 1940. aastal tungisid Punaarmee 90 000 meest Eestisse. Keeruliste aegade tuules on möödunud ka sünnipäevalapse noorusaastad. Üle elatud on sõjakoledused, kodust väljaajamised, nälg ja vaesus. Oma pika elu jooksul on Leida teinud kõiki töid ja paljude nendega saab ta veel praegugi hakkama, ehkki jõudu pole loomulikult enam nii palju. Ta hoiab ennast kursis päevauudistega ja teeb enamuse kodustest toimetustest.