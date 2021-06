Munamäelt stardib pikk teatejooks

Jooksuürituse peakorraldaja Sten-Eric Uibo ütles Postimehe otsestuudios, et tegemist on otsekui jooksjate peoga, mille populaarsus on aasta-aastalt jõudsalt kasvanud. «Esimene aasta jooksime kolme meeskonnaga ning täna oleme jõudnud 60 meeskonnani, kuigi huvi oleks vähemalt kaks korda suurem,» kiitis Uibo eestlaste spordilembust.

Kaunid paigad

Suur erinevus teiste jooksuüritustega võrreldes on Uibo sõnul see, et tegemist ei ole võistlusega, pigem tahavad korraldajad populariseerida jooksmist ja tutvustada Eestimaa kaunimaid paiku.

Rada algab Suure Munamäe tipust ja viib jooksjad läbi Rõuge, Otepää, Elva, Tartu, Palamuse, Porkuni, Tapa, Lehtse, Jäneda, Kõrvemaa, Raasiku ja Saha Piritale. Joostakse avatud liiklusega teedel. «Üheskoos joostakse kokku 337 kilomeetrit. Tegelikult me väldime suurt liiklust ja suuri maanteid. Kõige suurem maantee, kus jookseme, on Piibe maantee ja seal liigume öösel,» lausus Sten-Eric Uibo.

Suur erinevus teiste jooksuüritustega võrreldes on Uibo sõnul see, et tegemist ei ole võistlusega, pigem tahavad korraldajad populariseerida jooksmist ja tutvustada Eestimaa kaunimaid paiku.

Autojuhtidel tuleks olla tähelepanelik, sest jooksjaid on tavapärasest rohkem rajal. Korraldajad on Uibo kinnitusel kõik teinud, et seltskond oleks silmapaistev: õhtusel ajal on jooksjal kohustuslik kanda helkurvesti ning töötavat pealampi. «Seega palume kindlasti olla tähelepanelikud. Kui mingid tulukesed hakkavad tee ääres vilkuma, võiks autojuht sõidukiirust natukene vähendada.»

Ette tulnud ka eksimisi

Start antakse laupäeva hommikul kell 8 Suure Munamäe tipust ja iga võistkonna liige käib siis kolm korda rajal. Seega on tal joosta kolm teatevahetust, mille pikkused varieeruvad umbes 9 ja 14 kilomeetri vahel. «Kui oled oma vahetuse ära jooksnud, siis vahepeal käib üheksa inimest vahel ja on jälle sinu kord,» täpsustas peakorraldaja.

Varem on Uibo sõnul ka juhtunud, et osalejad eksivad rajal ära. «Ega me rada markeerinud ega tähistanud ole, kuid osalejatele on saateautodes korralikult välja trükitud kaardid ja tegelikult kannavad nad kõik kõik GPS jälgimisseadet. Seega kogu ülejäänud tiim saab jälgida, et tema võistleja ei lahkuks õigelt rajalt.»