Kauaoodatud suvine pööripäev on ukse ees. Teatavasti tuli eelmisel aastal koroonapandeemia tõttu suured jaanikud ära jätta, kuid nüüd, kus piirangud on leevenenud, on taas võimalus mitmesugustest pidustustest osa saada. Lõuna-Eesti jaanipidude kava on kirev, simmanid algavad mõnel pool juba täna.