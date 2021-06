DNA-analüüs viis vallavanema Kreekasse

«On selline andmebaas nagu Myheritage.com, mille kaudu saad testi teha ja see siis vastava teabe kättesaadavaks teeb. Tulemustest ilmnes, et kuskilt iidseid liine pidi peitub tema geneetilises koodis 7,5 protsenti kreeklast,» lisas vallavanem.

«Aga kui rääkida koroona mõjust turismimajandusele, siis piirangutest hoolimata peame Eestis ikka rõõmsad olema. Kreeka vaatamisväärsuste juures, kus tavaliselt on tundidepikkused järjekorrad, ja hotellides, mis varem sada protsenti täis, valitseb praegu vaikeelu. Klient on kuningas rohkem kui kunagi varem ja nähakse tublit vaeva, et kõik oleks kõige paremas korras, et nende vähestegi käest viimane sent viisakalt kätte saada. Kohalikud on muidugi mures, aga tuleviku suhtes optimistlikult ootel,» sõnas Ruusmann.