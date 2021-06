Poleemiline koerteväljak sai valmis

Platsile on paigaldatud treeninguvahendid ja istepingid, samuti on olemas prügikastid ja kilekotihoidikud, et oleks mugav oma lemmiklooma järelt koristada.

Selline hind jahmatas vallavolikogu liikme Kaupo Kutsari sõnul mitut opositsioonilist vallavolinikku. Kutsar tõdes toona, et piirilinna tuleb tõenäoliselt Eesti kõige esinduslikum koerte jalutusala. «Meil on probleem, et inimesed rändavad välja. Ju on siis koeraomanike sisserännet oodata.»