Läinud aastal jäi Võru pärimuspidu koroona tõttu ära. Kuidas see festivali mõjutas?

Eelmise aasta algul ei uskunud keegi, et suvel meie elu nii muutunud on, et riigipiirid suletakse ja rahvusvahelist festivali korraldada ei saa. Olime küll oma ettevalmistustega küllaltki kaugele jõudnud, programm koostatud, kujundus valmis, kutsed välisrühmadele saadetud.