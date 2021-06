Vald pani seisma jäänud tüliõuna müüki

Läti piirist paari kilomeetri kaugusel asuva Krabi koolimaja 4,4 hektari suurune kinnistu ühes seal 1997. aastal valminud koolihoonega läheb enampakkumisele alghinnaga 280 000 eurot. Kirjaliku oksjoni alghind on euro pealt sama, nagu seda hinnati eelmise aasta augustis valminud Pindi Kinnisvarast saadud eksperthinnangus.

«Tähtis pole raha, vaid et see hoone leiaks kasutuse ja võib-olla tekivad ka töökohad,» ütles volikogu majandus- ja arengukomisjoni liige Jaak Pächter. Tema sõnul oli vallavara väärtuse väljaselgitamine ja alghinna seadmine mõnevõrra keeruline. Kui ühelt poolt on kinnisvaraturg elavnenud ja hinnad tõusnud, siis samas pole võrdlevaid tehinguid, mille järgi hinda määrata, piirkonnast võtta – suuri koolimaju ei müüda Läti piiri ääres üleliia sageli.