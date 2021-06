Saabuv kuumalaine muudab teed pigiseks

"Palun kõigilt liiklejatelt lähipäevadel liikluses olles erilist tähelepanu ning keskendumist! Seekord tulevad pühad koos kuumalainega. Selleks, et me turvaliselt sihtkohta jõuaksime, peame andma kõik oma panuse," rääkis transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktor Raido Randmaa.

"Ärme tegele roolis olles kõrvaliste asjadega ning jalgsi liigeldes veendugem, et autojuhid meid märkavad. Märgates teel olles ohtlikult pigiseid teelõike või mõnda muud liiklusohutust mõjutavat tegurit, andke sellest palun teada telefonil 1247."

Kuumalaine suurimad mõjud teedele on seotud pinnatud teelõikudega, kus kuumuse mõjul imbub bituumen pinnale. Keskmise ja suurema raskeliikluse osakaaluga teedel võib tee sõidujälgedes hakata "higistama". Probleeme on rohkem suurema koormusega ristmikel. Eriti keeruline võib olukord olla asulates, kus "higistavat" teed peavad ületama jalakäijad.

Nii tee-ehitajad kui ka teehooldajad, kelle haldusalasse taoline teelõik jääb, on puistamas teedele sõelmeid ja liiva, et leevendada tagajärgi. See võib muuta eriti kahel rattal liiklejate jaoks teed kohati libedaks.