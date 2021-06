Juunikuu on olnud suviselt soe ning võrdlemisi kuiv ning Lõuna-Eestis valitseb suur tuleoht.

Päästjad alustavad patrullimisega lõkkeplatside ja grillimiskohtade juures, et jälgida tuleohutusnõuete täitmist lõkke põletamisel ja grillimisel. Samuti liigutakse ringi veekogude ääres, et veenduda veeohutuse reeglite täitmises ja hoida ära õnnetusi.

Jaanituld tehes tuleb olla hoolas ja täita tuleohutusnõudeid, teatab päästeamet. Tuleb jälgida, et tuli ei süütaks ümbrust. Selle tagamiseks kutsub päästeamet leidma igale jaanitulele lõkkevalvur. Lõkkevalvurite vahel loositakse 29. juunil välja palju toredaid auhindu, mille seas kvaliteetne söegrill koos tulekustutiga. Lõkkevalvuri registreerimise link on https://jaanituli.geoape.com/.

Lõkke tegemise OHUTUSNÕUDED

Enne grillimise alustamist veendu, et grill on töökorras.

Võimalusel lähtu lõkkekohale kehtivast vähimast ohutust kaugusest, milleks on 8 meetrit.

Pärast kasutamist lase grillil enne kokku pakkimist või katmist täielikult jahtuda, sest kuum grill on tuleohtlik.

Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Ohutu kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest ja vähim ohutu kaugus igasuguse lõkke puhul peaks olema vähemalt 8 meetrit. Meeste puhul teeb see umbes 10 sammu, naiste puhul umbes 13 sammu.

Jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.

Pea meeles, et kulu ja roostiku põletamine on aastaringselt keelatud ja karistatav!

Enne lõkkekohast lahkumist veendu, et lõke oleks täielikult kustunud või lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.

Lõkke tegemisel tasub kindlasti eelistada kattega lõkkekohti, sest soojal ja kuival suvepäeval on tuli metsas väga kiire levima.

Jäätmeid põletada ei tohi

Ühtlasi tuletab keskkonnaamet meelde, et jaanilõkke ettevalmistamisel tuleb lisaks tuleohutusnõuete täitmisele jälgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale ja tervisele.

Lõkkes põlevad plastist ja muudest materjalidest jäätmed madalal temperatuuril. Nii tekivad saasteained, mis on silmale nähtamatud, kuid tervisele ja keskkonnale eriti ohtlikud. Nende mõju ei avaldu kohe, kuid sisse hingates liiguvad need inimese organismi ning võivad põhjustada raskeid terviseprobleeme, näiteks vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Need pika toimega mürkained ladestuvad mullas ja seejärel köögiviljades, mida süües jõuavad mürgised ained ringiga meie organismi.