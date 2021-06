Võrumaa ja Tallinna ülikool raamistasid koostöö

Koostöölepingu esimesteks väljunditeks on juba töös olevate teadus- ja arendusprojektide elluviimine, Võrumaal Tallinna ülikooli üliõpilastele praktikabaaside arendamine ja Võrumaa spetsialistidele kõrgetasemeliste täiendkoolitusvõimaluste pakkumine. Tallinna ülikool panustab koostöösse oma kõigi instituutidega, et töötada Eesti terviklikkuse nimel, ääremaastumise vastu.

«Senised koostööprojektid ja tegevused on olnud suure ühiskondliku mõjuga - need on reaalselt muutnud kogukondade toimimist ning andnud akadeemiale tagasisidet, mida on vajalik uurida ning mida õpetada,» ütles Tallinna ülikooli rektor Tõnu Viik. «Meie fookus on inimressursi väärtustamisel ja loodusressursside väärindamisel, jätkusuutlikkusse panustamisel.»