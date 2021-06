Omavalitsused soovivad sotsiaalkaitse valdkonnas rohkem õigusi

„Riik on haaranud initsiatiivi kohalike omavalitsuste rolli kasvatamiseks ühes lahenduste otsimistega finants- ja maksuautonoomia suurendamiseks. Kaasnema peaksid ka kohalike maksude kehtestamise avaramate võimaluste loomine ja omatulude kujundamise võimalused. Kahtlemata on valdkondi, kus omavalitsuste õiguste suurendamine muudaks asjaajamist ja erinevate teenuste teekonda elaniku ja omavalitsuse vahel palju lihtsamaks ja kiiremaks, näiteks sotsiaalkaitse valdkond. Oleme liiduga valmis alustama aktiivset dialoogi nii riigi kui omavalitsuste vahel,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

„Arutelud selle üle, kes ning millist rolli teenuste pakkumisel omab – kas selleks jääb kohalik omavalitsus või keskvalitsus –, toob endaga kaasa diskussiooni teemal, kuidas toimub ressursside jaotus. Olen veendunud, et täna, kui haldusreformist on möödas juba ligi neli aastat, on asjakohane üle vaadata, kas elanike arvult suuremad ja finantsiliselt võimekamad kohalikud omavalitsused võiksid saada enda haldusalasse valdkonnad ja teenused, mida kohaliku elaniku perspektiivist vaadates peaks talle pakkuma kõige lähemal asuv institutsioon,“ sõnas linnade ja valdade liidu juhatuse esimees Tiit Terik.