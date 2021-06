Võru meistrite käe all valmis kolm omapärast kassimaja

Majakeste kujundamiseks tehti usinasti eeltööd. Meeskonnad käisid varjupaigas kohapeal olustikku uurimas ning vaatlemas, kuidas kiisud tegutsevad. Sellele tuginedes mõtlesid tiimid välja oma kavandi, tegid joonised ning läkski meisterdamiseks. Nüüd võib Astrid Org nentida, et tulemus näeb välja just selline, nagu algselt plaanis oli.

«Unikaalseks teeb majakese asjaolu, et teist sellist ei ole. Praktiliseks aga see, et erinevalt teistest kassimajadest käib see lapikuks kokku,» selgitas Lõkov ja lisas, et meeskonnale seal midagi keerulist tegelikult polnudki. «Piinlikult kiiresti sai valmis.»