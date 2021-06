Kas mets kasvab ise või peab teda kasvatama?

Kui palkmajaehitajad tahavad sellist puitu, millest maju ehitada, peab metsa kasvamist veidi suunama. Seda on tehtud ikka päris pikka aega. Seesama Järvselja õppemetskond sai sel aasta saja-aastaseks. Kogu see aeg on siin tudengeid koolitatud, metsa kasvatatud ja uurimistöid tehtud.