Tõrva abivallavanem Lauri Drubinš ütles, et lasteaedade ühendamise taga seisab Hummuli lasteaia kauaaegse direktori Anu Undi pensionileminek. Pensionipõlve soovib Unt nautima hakata alates 30. juulist.

Drubinši sõnul leidis enne volikogu istungit aset ka lastevanemate koosolek, kus ühise arutelu käigus leiti, et lasteaedade ühendamine on kõige mõistlikum variant. Koosoleku käigus otsustati, et Hummuli lasteaiast saab üks Mõmmiku rühm, mille nimeks jääb Sipsik.