Seto Folgil esinevad seekord vaid Eesti artistid

«Määratleme seda kui suurüritust, soovime igal aastal publiku kasvu, kuid paraku seekord seda suurelt teha ei saa. Peame jääma tuhande külastaja piirile, nagu terviseamet lubab,» selgitas peo projektijuht Jane Vabarna ning lisas, et tavaliselt võtab festivalist osa umbes 2500 osalejat. Et praegu tohib 1000 osalejaga üritusi korraldada ainult väljas, siis tänavu siseruumides ei toimetata.

Algselt oli Vabarna sõnul festivali korraldajatel plaanis kõiki osalejaid kiirtestida. Hiljem selles loobuti, sest seda ei peagi kuni tuhande osavõtjaga üritusel tegema. «Alguses kaalusime, et pakume kohapeal kiirtestimise võimalust, aga nii esinejate, tantsupiduliste kui publiku poolt ei toonud see head tagasisidet. Inimesed ei taha tulla üritustele, kus peab end torkima. Otsustasime, et teeme tuhande osaleja piiri peal ning ilma kiirtestimisteta,» tõdes Vabarna. Sellest hoolimata panevad korraldajad osalejatele südamele, et peole võib tulla ainult tervena.