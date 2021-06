Võrumaa võidutuli on töökates kätes

Selle aasta võidutule kandjate varajane lapsepõlv jääb taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaega. Tänavune Võrumaa kaitseliitlasest tuletooja paistab silma mitmesuguste oskustega.

Kaitseliitlane Ainar Sadonski meenutas oma esimesi mälestusi taastatud vabariigi ajast kodutalus Luhamaal. «Maal oli vahva,» rääkis ta. Tema pere talu asub piiri ääres ning mundris kaitsjad on Sadonskile tuttavad juba poisipõlvest. «Kui iga päev piirivalvepatrull kodu juurest läbi käib, siis ikka puutub sellega kokku,» rääkis ta ja lisas, et aeg-ajalt sai uudistatud isegi piirivalvurite automaatrelvi.

Aastaid hiljem viisidki noormehe teed riigikaitse radadele, kui ta ühines Kaitseliidu noorteorganisatsiooniga Noored Kotkad. «Nii kui kell kukkus, sai mindud,» kirjeldas ta oma 14. sünnipäeva ootust, et saaks võtta osa Kaitseliidu patrullvõistlustest. Esialgu vaid suurest soovist osaleda võistlusel kasvas välja aastatepikkune tegutsemine koos organisatsiooniga. «Käisime naabripoisi ja teiste tegelinskitega aastaid võistlustel ja esindasime maakonda vabariiklikel üritustel,» lisas ta.

Naljatledes meenutas Sadonski oma toonast juhendajat, kes oli agar oma hoolealuseid kõiksugu võistlustele kirja panema. Kord saabus poisile kutse tulla pidulikule koondusele, kuna ta oli võitnud esimese koha kunstivõistlusel. «Ma pole tänase päevani näinud, milline see pilt oli, mis võistlusele läks,» tunnistas ta, et juhendaja ja kunstiõpetuse õpetaja saatsid töö võistlusele ilma tema teadmata.

Sadonski sõnul on rühmavanematel täita suur roll. See, kuidas nemad rühmade tööd korraldavad ja lapsi motiveerivad, mõjutab oluliselt noorte jätkamist Kaitseliidus ka pärast noorteorganisatsioonist välja kasvamist. «See tagant utsitamine on kindlasti üks asi, mis viib edasi,» märkis ta.

Mees nagu orkester

Noored Kotkad ja Kaitseliit teevad tihedalt koostööd ning Sadonski sõnul oli sinna edasi liikumine loomulik jätk. «Kui 18. eluaasta ette lõi, tuli järelikult kohe ka Kaitseliitu minna,» lausus ta. Seal tegutsebki ta nüüdseks mitmel rindel ja sõjalisi erialasid omavahel sidudes. «Kui mul on olnud võimalus midagi õppida, olen seda ära kasutanud ja kokkuvõttes on see andnud mulle suurema pildi,» selgitas ta, miks ta ei ole spetsialiseerunud vaid ühele erialale. Teadmiste kogumine mitmesugustelt aladelt tuleb Sadonski sõnul otsuste langetamisel suuresti kasuks. Nii teebki ta kaasa näiteks laskeharjutuste korraldamisel ning õpetab teisi vabatahtlikke. «Teatud asjad on endale nii selgeks tehtud, et kannatab ka teistele edasi anda.»

Ainar Sadonski püüab igal aastal kogu perega osa võtta maakaitsepäevast, et ka nende väiksed spetsialistid, nagu ta oma kolme last nimetas, saaksid osa võidupüha võitlusvaimust.