Mati Määrits: jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi

Kindlad võidumehed on need, kellel on äikese ja tugeva saju puhuks tagataskus plaan B: näiteks rehealune või muu peavari, kuhu rahvas suunata. Alati on parem, kui peol on kindel õhtujuht, kel oskust vägesid kõikvõimalikes olukordades suunata. Võib ju isetegevus vahel päris kalliks maksma minna.